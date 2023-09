Business news: Tesla e McDonald's lanciano cucchiaio a forma di Cybertruck in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto elettriche Tesla e la nota catena di ristoranti fast food McDonald's hanno avviato una collaborazione per lanciare in Cina il "Cyberspoon", un cucchiaio ispirato nella forma al furgone pick up "Cybertruck" di Tesla. Secondo una nota pubblicata da McDonald's sul social media Weibo, il cucchiaio potrà essere acquistato per 30 yuan (circa 4 dollari) sulla versione cinese della app di McDonald's. Il cucchiaio è stato prodotto in 50mila pezzi, e sarà è venduto esclusivamente nella Cina continentale. (Cip)