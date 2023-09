Business news: Cina-Pakistan, annunciato progetto per incentivare cooperazione imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto per incentivare la cooperazione imprenditoriale tra Cina e Pakistan è stato lanciato alla Fiera internazionale cinese per il commercio dei servizi (Ciftis), conclusa oggi a Pechino. I dettagli dell'iniziativa, nota come "Progetto di cooperazione tra duecento imprese Cina-Pakistan", sono stati svelati oggi dal direttore dell'Associazione di Zhongguancun per la promozione industriale lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), Zhang Xiaodong. Il progetto coinvolgerà cento imprese cinesi e pachistane, che saranno coinvolte in attività di formazione aziendale, consulenza strategica, servizi legali, investimenti e scambi internazionali. (Cip)