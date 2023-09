Business news: Taiwan finanzierà costruzione di un serbatoio per lo stoccaggio di petrolio in Eswatini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha accettato di aiutare l'Eswatini, suo unico alleato nel Continente africano, a costruire un nuovo serbatoio per lo stoccaggio del petrolio. È quanto emerge dal protocollo d'intesa stipulato oggi a Mbabane dall'amministratore delegato della compagnia petrolifera statale dell'Eswatini (Enpc), Nhlanhla Dlamini, e da Jeff Liu, direttore generale della Overseas Investment & Development Corp (Oidc), che a Taiwan si occupa della promozione di progetti all'estero. La delegazione di Tsai, che comprende anche la ministra dell'Economia Wang Mei-hua, non ha fornito dettagli sul progetto, che comunque punta a garantire allo Stato africano scorte di petrolio per 30 giorni e a ridurne parzialmente le importazioni di greggio dal Sudafrica. Al termine di un incontro tenuto oggi tra Tsai e il re Mswati III, è stato inoltre firmato un accordo per fornire prestiti alle imprenditrici in Eswatini e un patto di gemellaggio tra le città di Kaohsiung e Mbabane. Tsai Ing-wen è arrivata in Eswatini il 5 settembre per una visita di quattro giorni, che punta a promuovere una "cooperazione sostenibile" tra i due alleati diplomatici. (Cip)