Business news: ministero Commercio Cina, lavoreremo con l'Italia per migliorare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a cooperare con l'Italia per migliorare le relazioni commerciali e gli investimenti. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero del Commercio cinese, He Yadong, dopo la missione del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a Pechino. "La Cina è pronta a lavorare con l'Italia per approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, esplorare le opportunità per potenziali scambi e investimenti, e promuovere l'ulteriore sviluppo del partenariato strategico globale", ha detto il portavoce. L'Italia è l'unico Paese del G7 ad avere aderito alla Nuova via della seta cinese (Belt and road initiative, Bri), con la stipula di un protocollo d'intesa firmato nel 2019 dall'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tuttavia, come spiegato dal titolare della Farnesina prima e durante la sua missione a Pechino, l'accordo non ha dato all'Italia "risultati soddisfacenti" in termini di esportazioni e investimenti. Tajani ha comunque chiarito che il governo dell'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, deciderà se restare nell'intesa previa consultazione con il parlamento. Resta comunque la determinazione ad instaurare con la Cina una "cooperazione rafforzata" e a "non pregiudicare l'ampio potenziale del partenariato". (Cip)