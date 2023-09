Business news: Egitto, azienda Emirati acquisisce 30 per cento azioni del più grande produttore di sigarette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiratina Global Investment Holding Company ha acquisito il 30 per cento delle azioni dell'egiziana Eastern Tobacco Company, la più grande società di produzione di sigarette del Paese, pari a un valore di 625 milioni di dollari. Lo ha annunciato il governo del Cairo in una nota stampa, specificando che l'acquirente erogherà 150 milioni di dollari per l'acquisto del tabacco necessari per la produzione. L'accordo si inserisce nel solco della vendita di azioni di società statali a investitori stranieri per attirare valuta estera. Il Paese soffre, infatti, di una grave carenza di valuta estera, che ha portato l’inflazione a salire a un livello record, superiore al 40 per cento. Secondo le stime del governo, la vendita di ulteriori asset statali porterà nelle casse dello Stato un altro miliardo di dollari. (Cae)