Business news: cinese Catl produrrà batterie a ricarica veloce in Germania e Ungheria

- Il colosso cinese delle batterie Contemporary Amperex Technology (Catl) produrrà il suo nuovo modello di batteria a ricarica veloce per auto elettriche Shenxing presso stabilimenti in Germania e in Ungheria. Lo ha annunciato l'ingegnere capo dell'azienda, Gao Pengfei, nel corso della rassegna automobilistica Iaa Munich. Le batterie verranno prodotte a partire dalla fine di quest'anno e saranno disponibili sui veicoli elettrici dal 2024. (Git)