Business news: immobiliare Cina, creditori Country Garden avrebbero contestato accordo su proroga debito

- Un gruppo di creditori onshore del colosso dell'immobiliare cinese Country Garden avrebbe chiesto l'annullamento dell'accordo che proroga il rimborso di 536 milioni di dollari di debiti accumulati dalla società. Lo riferiscono fonti riservate citate dalla piattaforma "Channel News Asia", ricordando che l'intesa è stata raggiunta il primo settembre durante un'assemblea degli obbligazionisti, con il 56,1 per cento delle preferenze, il 43,6 per cento dei voti contrari e lo 0,28 per cento di astensioni. In una lettera inviata a Country Garden, alcuni creditori hanno tuttavia messo in discussione le procedure adottate durante l'assemblea, definendole "ingiuste e contrarie alle regole". A seguito dell'accordo, Country Garden potrà rateizzare il debito ed estinguerlo nell'arco di tre anni. (Cip)