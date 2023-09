Roma: volontaria aggredita durante giornata decoro a Tor Bella Monaca, condanna delle Istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggredita mentre assieme ai volontari dell'associazione TorPiùBella e agli operatori Ama aveva deciso di rispondere all'appello di don Coluccia, il prete antimafia, e di pulire via Scozza, a Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia di Roma. Protagonista dell'aggressione Maricetta Tirrito, che ha riportato ferite guaribili in 25 giorni. "Voglio esprimere tutta la mia solidarietà a Maricetta Tirrito, volontaria che questa mattina è stata aggredita da un nordafricano. Maricetta, assieme ad altre mamme e all'associazione Tor Più Bella, aveva deciso di rispondere all'appello di don Coluccia, il prete antimafia, e di pulire via Scozza, a Tor Bella Monaca", dichiara il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "La reazione scomposta del nordafricano, che ha causato 25 giorni di prognosi a Maricetta, segnala il fatto che la criminalità è in difficoltà. Con la società civile presente e le Istituzioni, dato che era presente il Presidente del Municipio con le Forze dell'Ordine, don Coluccia e il Dg di Ama Alessandro Filippi con gli operatori, gli spacciatori hanno dovuto interrompere la loro attività". (segue) (Rer)