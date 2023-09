Business news: la Cina ha vietato ai funzionari di governo di utilizzare dispositivi Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai funzionari impiegati nelle agenzie governative della Cina è stato vietato l'utilizzo degli iPhone prodotti dal colosso statunitense Apple sul posto di lavoro. Lo rivelano fonti riservate al quotidiano Usa "The Wall Street Journal", precisando che le restrizioni riguardano anche altri dispositivi prodotti all'estero. L'iniziativa punta a incrementare l'autosufficienza tecnologica della prima potenza asiatica, che da dieci anni a questa parte ha tentato di incentivare l'uso di dispositivi di fabbricazione nazionale. La tendenza risulta confermata anche dalle dichiarazioni rilasciate dai funzionari governativi lo scorso maggio, quando le grandi imprese a capitale statale sono state invitate a svolgere "un ruolo chiave" nel perseguimento dell'autosufficienza tecnologica nazionale, in un momento in cui la competizione strategica con gli Usa ha toccato i massimi livelli. Dall'inizio dell'anno Washington ha infatti incrementato le restrizioni all'esportazione di tecnologia in Cina, invitando alleati come il Giappone e i Paesi Bassi a fare altrettanto. Significativo in questo senso è il bando all'esportazione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, destinato a incidere negativamente sull'industria cinese dei microchip e sulle operazioni di colossi come Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic). (Res)