Marocco: Tajani, gli italiani presenti sono quasi 500 e stanno bene

- Gli italiani presenti in Marocco sono quasi 500 e stanno bene. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al tg4. “In totale 200 erano quelli registrati, 180 quelli non registrati, mentre altri 200 partecipavano a una riunione aziendale”, ha proseguito il ministro. “Per quanto ne sappiamo non ci sono italiani tra le vittime o i feriti e tutto procede nella giusta direzione. C’è un desk all’aeroporto di Marrakech che indica il percorso da seguire”, ha spiegato Tajani, sottolineando che l’Unità di crisi della Farnesina, l’ambasciata a Rabat e il consolato a Casablanca stanno rispondendo a tutte le telefonate.(Res)