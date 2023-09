Business news: Tajani, bilancio visita positivo, nuove opportunità per nostra economia in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un bilancio “certamente positivo” quello che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, fa della sua visita in Cina, che ha visto le relazioni tra i due Paesi “rafforzarsi nel contesto di un partenariato strategico che dovrà garantire nuove opportunità per le nostre imprese in tanti settori”. “Noi – ha spiegato il titolare della Farnesina in un punto stampa dopo gli incontri con l’omologo Wang Yi e con il ministro del Commercio Wang Wentao - puntiamo sulla crescita economica, l’export rappresenta il 40 per cento del prodotto interno lordo e abbiamo il dovere di rafforzarlo. Dopo gli incontri di oggi si aprono nuove opportunità per la nostra economia in Cina”. Tajani si è detto “ottimista”, perché “c’è un comune interesse a lavorare insieme dal punto di vista economico”. “La Cina è un grande Paese, è un interlocutore. Su alcune questioni – ha ammesso il ministro - abbiamo posizioni a volte diverse, ci siamo soffermati anche sulla questione dei diritti umani. Io ho ribadito che siamo per la moratoria della pena di morte, che per noi è qualcosa di inaccettabile. Ho visto però degli interlocutori assolutamente disponibili. Sono partito con uno spirito assolutamente positivo e ritorno in Italia con uno spirito altrettanto positivo”. (Cip)