Roma: volontaria aggredita durante giornata decoro a Tor Bella Monaca, condanna delle Istituzioni (2)

- "L'aggressore è stato fermato e portato in caserma. Come per l'operazione blitz di giovedì mattina, inoltre, rileviamo che non sia un caso la nazionalità di quest'aggressore e di quella degli altri manovali della criminalità organizzata: sono tutti extra comunitari. La criminalità si serve di questi soggetti, spesso in possesso già di più fogli di via; non possiamo tollerarli oltre, devono essere portati nei Cie di tutta Italia per poi essere spediti nelle rispettive patrie. Il nordafricano, in particolare, - aggiunge ancora Franco - ha avuto una reazione aggressiva perché, oltre allo spaccio, si è visto rovinata l'attività di sfruttamento della prostituzione. Durante le operazioni di bonifica, infatti, ho rinvenuto io stesso un machete e un coltello, consegnati ovviamente alle autorità, nascosti in un divano su cui abbiamo poi scoperto che faceva prostituire donne e anche ragazzine. Questa è la strada giusta, non molliamo un centimetro di territorio". (segue) (Rer)