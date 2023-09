Roma: volontaria aggredita durante giornata decoro a Tor Bella Monaca, condanna delle Istituzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicina a Mariccetta Tirrito e alle donne di Tor Bella Monaca che vogliono riappropriarsi del loro quartiere", afferma in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale sull'aggressione di oggi avvenuta a Tor Bella Monaca. "Le donne di Tor Bella Monaca, che hanno risposto all'appello di Don Coluccia, vogliono uscire dal degrado a cui la malavita le ha relegate. L'episodio di oggi è l'emblema della loro lotta, silenziosa e fuori da ogni logica mediatica. Voglio dire grazie a queste donne e alle associazioni che si impegnano ogni giorno in un territorio così difficile", continua Lucarelli. "Noi istituzioni abbiamo il dovere di stare al loro fianco, di non lasciarle sole, di creare opportunità laddove c'è solo criminalità. Bene le operazioni per ripulire la zona ma non basta. I progetti di rigenerazione urbana di quel quartiere vanno in questa direzione con hub per uno sviluppo economico del territorio che parta dai giovani e, oggi sono più sicura che mai, dalle donne di Tor Bella Monaca", conclude Lucarelli. (segue) (Rer)