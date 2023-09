Pd: Bonaccini, non mi accodo a teatrini, serve allargare non stringere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Noi abbiamo bisogno di allargare non di stringere. Non mi voglio accodare a un teatrino dove in queste ore rischiamo di impagliarci. Le divisioni del centro sinistra ci hanno fatto perdere le elezioni troppe volte in questo Paese". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e del Partito democratico, Stefano Bonaccini, durante la festa dell'Unità a Ravenna. Rispondendo alla domanda se Elly Schlein stia portando il centro sinistra troppo a sinistra, Bonaccini ha replicato che “noi abbiamo bisogno di un a partito di sinistra progressista. A me interessa poco se se ne va questo o quell'altro dirigente. "Noi abbiamo bisogno di fare entrare più gente, soprattutto giovani. Abbiamo bisogno di una grande forza. È evidente che il PD da solo non può bastare, ma per altri partiti senza il PD è impossibile vincere le elezioni" ha concluso il presidente della Regione Emilia-Romagna. (Rem)