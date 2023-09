Superbonus: Conte, verso paradigma di austerità, nessuna prospettiva di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo ritornando al paradigma dell'austerità. L'importante è fare tornare i conti in ordine, ma senza nessuna prospettiva di investimento". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante la festa dell'Unità a Ravenna. Sul Superbonus "si sta giocando una partita fondamentale, ne dovete tutti essere consapevoli. I dati di Nomisma dicono che su 88 miliardi investiti il ritorno è di 200 miliardi" ha spiegato. La politica "dovrebbe precipitarsi a creare posti di lavoro e non come dice Renzi il Jobs act" ha aggiunto Conte. "Draghi lo ha inserito nel Pnrr ed è stato la parte più finanziata. Il centro destra ha fatto a gara per estendere il Superbonus", ha osservato Conte, evidenziando che "bisogna chiedersi se vogliamo un Paese che va verso la depressione economica nei prossimi anni o fare crescere come con il Superbonus. In tre anni abbiamo tagliato di 13 punti il rapporto debito pil". (Rem)