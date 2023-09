Ucraina: Conte, governo non si metta in posizione servente con alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle armi all'Ucraina "abbiamo raggiunto il record mondiale di investimento in spesa militare quest'anno. Penso che l'Italia meriterebbe un governo che possa porsi con gli alleati non in posizione servente, che non si pieghi a ricevere indicazioni, ma in una posizione pari a pari. Inutile dirsi patrioti, se poi vai a Bruxelles e ricevi istruzioni giorno per giorno senza coraggio e visione". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante la festa dell'Unità a Ravenna. "Se c'è un debito pubblico alto e devo dirottare tutti gli investimenti in spesa militare guardo in faccia il mio alleato e dico: non posso", ha ribadito Conte. (Rem)