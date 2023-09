Europee: Bonaccini, Candidarmi? Farò ciò che Pd riterrà utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sulle elezioni europee "farò quello che il PD riterrà più utile". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, durante la festa dell'Unità a Ravenna. "Ho 56 anni e in parlamento non ci sono mai andato, sto molto bene lo stesso" ha aggiunto. Bonaccini riferendosi al M5S ha sottolineato: "Secondo me il lavoro di questi anni ci ha avvicinato, in questa città (Ravenna ndr) stanno governando entrambe le fazioni e stanno andando bene". Il giorno dopo le elezioni europee "bisogna fare l'alleanza". (Rem)