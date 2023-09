Vietnam: "Nyt", Hanoi vuole acquistare armi in segreto dalla Russia violando sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha un piano segreto per acquistare grandi quantitativi di armi dalla Russia contravvenendo alle sanzioni degli Stati Uniti. Lo rivela un articolo del "New York Times" pubblicato a poche ore dalla storica visita che il presidente Usa Joe Biden effettuerà proprio a Hanoi, dove dovrebbe essere annunciato un innalzamento del livello delle relazioni bilaterali al rango di "partenariato strategico comprensivo". L'articolo del quotidiano statunitense si basa su un documento del ministero delle Finanze vietnamita datato marzo 2023, i cui contenuti sono stati verificati da funzionari locali anche attualmente in servizio. Le carte documentano il piano del Vietnam di modernizzare le proprie capacità militare acquistando armi dalla Russia e pagandole attraverso trasferimenti di denaro a una joint-venture russo-vietnamita, la Rusvietpetro, che opera in Siberia. Il documento, che reca la firma del viceministro delle Finanze, sottolinea come l'accordo "rafforzerebbe la fiducia strategica" con Mosca in un momento in quei quest'ultima "è isolata dai Paesi occidentali in tutti gli aspetti". (segue) (Was)