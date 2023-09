G20: Meloni ringrazia Modi per gestione presidenza, “agenda ambiziosa su sfide globali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ringrazia con un messaggio su X (ex Twitter) il Primo ministro dell'India Narendra Modi “per la sua gestione di questa Presidenza G20, che ha proposto un'agenda ambiziosa sulle sfide globali”. “Abbiamo lavorato insieme per assicurare il successo di questo Vertice e continueremo a coordinarci nei rapporti bilaterali e anche in vista della Presidenza italiana del G7”, conclude Meloni. (Rin)