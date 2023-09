Autostrade: ramo allacciamento A91-A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lavori di manutenzione del viadotto "Fiumicino", nelle tre notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 settembre con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Fiumicino ed è diretto verso Civitavecchia. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, uscire allo svincolo "Nuova Fiera di Roma" e riprendere la Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino/aeroporto, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia. È quanto comunica, in una nota, Autostrade.(Com)