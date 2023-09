Business news: Tesla, vendite di veicoli prodotti in Cina aumentate del 9,3 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Tesla ha venduto 84.159 veicoli elettrici prodotti in Cina nel mese di agosto, in aumento del 9,3 per cento su base annua. Lo si apprende dai dati dell'Associazione cinese delle autovetture (Cpca). In particolare, le vendite di auto Model 3 e Model Y di produzione cinese sono aumentate del 30,9 per cento rispetto al mese precedente. La rivale Byd, con sede a Shenzhen, ha consegnato ad agosto 274.086 veicoli per passeggeri, in aumento del 57,5 per cento su base annua. (Cip)