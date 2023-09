Roma: volontaria aggredita durante giornata decoro a Tor Bella Monaca, condanna delle Istituzioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A condannare fermamente l'aggressione anche Tiziana Ronzio, presidente Associazione TorpiùBella. Anche l’amministrazione regionale del Lazio "condanna il nuovo episodio di violenza avvenuto oggi a Tor Bella Monaca ed esprime solidarietà e vicinanza a Maricetta Tirrito e alle altre donne aggredite oggi mentre, rispondendo all’appello di Don Coluccia ripulivano, insieme ai cittadini e agli operatori dell’Ama, il loro quartiere dal degrado e dalla sporcizia. Queste mamme sono la Tor Bella Monaca pulita, operosa, che sogna per i propri figli un quartiere dove lo spaccio e la delinquenza non condizionino negativamente la loro vita. Bene ha fatto il Governo, nelle scorse ore, a far sentire la presenza dello Stato e della legalità. Questo è solo l’inizio di una lotta senza quartiere alla criminalità e al degrado. La Regione Lazio è con Don Coluccia e con tutta la società civile che esige un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie". (Rer)