Business news: Digital World, azionisti approvano estensione per chiudere fusione con società di Trump

- Gli azionisti della società statunitense Digital World Acquisition hanno votato a favore di una estensione della scadenza per portare a termine la fusione con Trump Media and Technology Group, azienda dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che controlla la sua piattaforma Truth Social. Il voto annunciato dalla Spac (Special purpose acquisition company) consentirà di finalizzare un accordo di fusione con la società di Trump, dando alle parti un altro anno di tempo per negoziare i termini dell’operazione. L’annuncio è arrivato solo tre giorni prima della scadenza, fissata per venerdì 8 settembre. In mancanza di una estensione, Digital World avrebbe dovuto sciogliersi, rimborsando 300 milioni di dollari agli azionisti. La Spac dovrà inoltre rispettare una serie di condizioni per portare a termine l’operazione. Lo scorso luglio, la Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti ha annunciato che Digital World ha pubblicato documenti relativi alla fusione che sono fuorvianti per gli investitori, imponendo alla Spac di correggere l'errore e riconsegnare la documentazione. (Was)