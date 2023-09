Governo: Conte, non buttarsi a fare alleanza, serve confronto chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema "è lavorare per costruire un progetto di governo del Paese. Non buttarsi a fare adesso un'alleanza, ma attraverso un confronto chiaro e rispettoso. Ritrovarsi su temi e progetti concreti". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione del suo intervento alla festa dell'Unità a Ravenna. "Bisogna capire cosa sta succedendo a questo Paese e partire da un'analisi della condizione socio economica e, piano piano, costruire un percorso alternativo”, ha aggiunto Conte. Rispondendo alla domanda se Pd e M5S debbano andare uniti, Conte ha replicato che stiamo vedendo a cosa portano i cartelli elettorali, nel centrodestra ci sono molte divisioni. Su tutti i temi principali su cui hanno fatto campagna elettorale stanno cambiando posizione", ha spiegato. "Aldilà di quello che appare lo vediamo, sono molto divisi", ha concluso Conte. (Rem)