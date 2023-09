Sanità: Bonaccini, riflettere su accesso chiuso a facoltà medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sulla sanità "è la prima volta che anche in Emilia Romagna dal pubblico" i medici "vanno a lavorare nel privato. Io penso che bisogna riflettere se abbia ancora senso tenere chiuso l'accesso alla facoltà di medicina. Le opposizioni potrebbero fare una grande battaglia su questo". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, durante la festa dell'Unità a Ravenna. "Mancano miliardi di euro alle Regioni e si rischia di tagliare i servizi. Non è vero, come dice il governo, che ha messo qualcosa di più", ha sottolineato Bonaccini, osservando che "se il governo non corregge quello che hanno immaginato in manovra di bilancio, si scenderà". Bonaccini ha infine invitato a una riflessione: "Siccome a noi mancano risorse e professionisti, oggi facciamo concorsi pubblici e nonostante non sia un lavoro precario non partecipa il numero di persone necessario". Per Bonaccini "quelle sono le prime buste paga da aumentare". (Rem)