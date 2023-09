Business news: grandi banche giapponesi pianificano forte espansione in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mufg Bank e Mizuho Financial Group, due tra le cosiddette "mega banche" del Giappone, intendono espandere significativamente la loro forza lavoro e le operazioni in India nel corso dell'anno fiscale che si concluderà il prossimo aprile, approfittando della vasta disponibilità di forza lavoro qualificata e in lingua inglese offerta dal Paese. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'obiettivo delle due banche è di localizzare in India una porzione significativa delle loro operazioni amministrative e legate alla tecnologia dell'informazione (It). Ad oggi Mufg Bank impiega già circa 500 lavoratori presso Mufg Global Service, inaugurata in India nel 2020: entro la fine dell'anno fiscale la forza lavoro potrebbe raddoppiare a mille unità, per poi arrivare a duemila dipendenti in India nell'arco dei prossimi tre anni. Mizuho Financil Group ha recentemente aumentato le dimensioni della sua unità indiana portandola a 150 dipendenti, e intende portarli a 300 entro l'inizio del prossimo anno fiscale. La terza "mega banca" giapponese, Sumitomo Mitsui Financial Group, ha invece eletto a quartier generale delle sue operazioni nell'Indo-Pacifico la Malesia, dove arriverà a impiegare 400 persone entro il prossimo aprile. (Git)