Marocco: Rizzetto (Fd’I), vicino a popolazione e a comunità in Italia

- Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia, ha espresso "solidarietà e vicinanza” alla popolazione del Marocco colpita da un devastante terremoto. “In queste circostanze complesse e drammatiche – ha proseguito –, il mio pensiero va alle vittime del sisma e ai loro familiari. Mi dispiace molto per le strutture di grande pregio che hanno subito gravi danni. L'Italia si è già attivata - sia dal punto di vista istituzionale che umanitario - per dare supporto al Marocco nel più breve tempo possibile”. “Sono vicino alle comunità marocchine che vivono in Italia ed in queste ore sono in apprensione per i loro cari", ha concluso. (Rin)