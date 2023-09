Romania: presidente Iohannis sente Stoltenberg, trovati nuovi frammenti di drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha informato telefonicamente il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, del ritrovamento di nuovi frammenti di drone simile a quelli sono utilizzati dall’esercito russo. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) lo stesso capo dello Stato romeno. “Ho condannato fermamente questa violazione del nostro spazio aereo sovrano, che rappresenta una minaccia per i cittadini romeni della zona. Il segretario generale della Nato ha espresso la piena solidarietà dell'Alleanza alla Romania, che è totalmente protetta e beneficia delle più alte garanzie di sicurezza della storia”, ha scritto Iohannis. Da parte sua Stoltenberg, sempre attraverso un messaggio su X, ha osservato che non c’è “nessuna indicazione di intenzione di colpire Nato, sebbene gli attacchi siano destabilizzanti”. “Accolgo con favore la decisione degli Stati Uniti di schierare più F-16 per il controllo aereo della Nato. Siamo solidali con la Romania”, ha scritto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica.(Rob)