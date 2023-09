Sicurezza: De Corato (FdI) su arresto 17enni per rapina a Milano, ecco perchè serve Decreto Caivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le zone della movida, ovvero dove si concentrano i maggiori locali notturni, come anche Brera, Garibaldi, Navigli e Corso Lodi "non sarebbero dovute essere presidiate dagli Agenti di Polizia Locale come prevedeva il protocollo sulla sicurezza firmato in Prefettura dal Sindaco Sala nell'agosto del 2021? Invece, di 'ghisa' come consuetudine nemmeno l'ombra! Il Governo Meloni, varando il recente nuovo Decreto Caivano, ha capito e intuito che i minorenni che commettono reati, e sono sempre di più e spesso stranieri, devono essere arrestati e tenuti in prigione. Non mandati nelle Comunità dalle quali, puntualmente, scappano. Vi era questa necessità e noi come Governo lo abbiamo capito, perché in giro per le nostre strade ci sono numerosi under 18 che delinquono e, il più delle volte, sono ragazzi con numerosi precedenti, come in questo caso con le 9 rapine alle spalle". Lo dice in una nota l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando l'arresto di due ragazzi minorenni, di 17 anni, rei di aver commesso numerose rapine nella zona della movida milanese di corso Lodi. (Com)