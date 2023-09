© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio di sterpaglie alle 12:30 di oggi all'altezza dell'uscita Pisana del Grande raccordo anulare. Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago 156. Al momento l'incendio è sotto controllo e si stanno svolgendo le operazioni di bonifica. Risulta chiusa al traffico la corsia esterna per via del fumo. Non risultano feriti. (Rer)