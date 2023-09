© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è vicina al Marocco, pronta ad offrire aiuto e sostegno. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, che si dice “sconvolto per le notizie del terremoto di questa notte che ha causato centinaia di vittime e feriti”. “Le mie preghiere – conclude – sono per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. (Rin)