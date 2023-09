Sicurezza: Tajani, forte preoccupazione per l’aumento degli attacchi armati contro le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello internazionale, l’Italia è impegnata in tale direzione, in stretta collaborazione con l’Unesco, l’Unicef, il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa e altre organizzazioni internazionali e associazioni della società civile. In particolare, in occasione della 33ma Conferenza internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, l’Italia si è impegnata, insieme a molti altri Stati, a far sì che i bambini possano vivere in sicurezza e godere dei loro diritti fondamentali anche in situazioni di conflitto, anche promuovendo la ratifica del primo protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sul reclutamento dei bambini e la “Dichiarazione sulle scuole sicure”. Inoltre, il quarto Piano nazionale per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza 1325 “Donne, Pace e Sicurezza” riserva un’attenzione particolare alla protezione dei bambini, in particolare sulla protezione delle bambine nelle aree di conflitto e post conflitto. (Com)