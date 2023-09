Indonesia: terremoto di magnitudo 6.0 al largo dell'isola di Sulawesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito questa sera l'Indonesia e, in particolare, l'isola di Sulawesi. L'epicentro, riferiscono i media locali, è stato registrato a circa 102 chilometri a nord-ovest di Palu, nello Stretto di Makassar, a una profondità di circa 10 chilometri. Leggere scosse sono state avvertite in diverse zone dell'isola di Sulawesi, nella parte occidentale della provincia di Gorontalo e in quella orientale della provincia di Kalimantan Est. Non risultano danni o vittime, ma le autorità hanno fatto sapere che impiegheranno diverse ore prima di completare una valutazione della situazione, specialmente nelle aree remote.(Fim)