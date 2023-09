Sport: Abodi, inserimento in Costituzione è prima tappa di un percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo alla vigilia di un appuntamento importante, che è la prima tappa di un percorso che sarà ancora più impegnativo, ossia l'inserimento dello sport in Costituzione. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “Tra qualche giorno, mi auguro non troppi – ha proseguito –, all’articolo 33 potremo leggere che la Repubblica riconosce il valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme”. “È una partenza per nuove responsabilità, soprattutto per chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli, nazionale e sul territorio, perché siamo ancora lontani dall'obiettivo che questo articolo così come declamato abbia una sua piena consacrazione”, ha concluso il ministro. (Rin)