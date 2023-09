De Masi: le condoglianze del presidente del Brasile Lula, "eternamente grato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico De Masi è stato "un intellettuale instancabile e un personaggio pubblico appassionato", "molto attento e affettuoso verso il Brasile", "senza mai il timore di prender posizione, anche nei momenti più difficile". Lo si legge nel messaggio di condoglianze del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, per il sociologo italiano scomparso oggi a Roma all'età di 85 anni. "Sono sorpreso e rattristato dalla scomparsa del mio amico, il sociologo Domenico de Masi, che ho incontrato l'ultima volta meno di tre mesi fa a Roma. Era, come sempre, vivace, pieno di idee e progetti, di analisi intelligenti", ricorda Lula. "Ti sarò eternamente grato per la visita che hai fatto quando ero imprigionato a Curitiba. Sono stato felice di poterti rincontrare nella tua amata Italia", aggiunge il leader brasiliano facendo riferimento al suo periodo di detenzione tra il 2018 e il 2019. De Masi, conclude Lula, "lascia un'opera immensa, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Lascia dietro di sé anche tanti insegnamenti, allievi ed estimatori. Le mie condoglianze alla sua compagna, Susi Del Santo, alla sua famiglia e ai suoi amici".(Brb)