Reddito cittadinanza: Zangrillo, è negazione del futuro e illusione, non serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo di oggi e in quello di domani non serve il Reddito di cittadinanza. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo alla Festa Nazionale di Forza Italia Giovani "Azzurra Libertà, Ritorno ad Everest". “Il Reddito di cittadinanza – ha evidenziato – è la negazione del futuro, è l’illusione che ci sia qualcuno che si può sostituire a noi, alle nostre capacità, alle nostre virtù, ai nostri talenti per organizzarci la vita. È la negazione della nostra libertà, delle nostre aspirazioni. Il futuro appartiene a ciascuno di noi e ciascuno di noi ha l’opportunità di costruirselo”, ha concluso.(Rin)