Ucraina: intelligence britannica, Mosca ridistribuisce truppe verso Robotyny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ridistribuito alcune delle sue unità in direzione di Robotyny, nella regione di Zaporizhzhia, e questo potrebbe limitare la capacità dell’esercito di Mosca di avanzare in altre aeree del fronte. È quanto riferisce un nuovo rapporto dell’intelligence britannica, pubblicato su X (ex Twitter) dal ministero della Difesa del Regno Unito. Secondo il rapporto, le forze ucraine stanno continuando la loro graduale avanzata tattica verso le posizioni russe, in particolare a est del villaggio di Robotyny, ma anche tra Klishchiivka e Andriivka. Stando all’intelligence britannica, la Russia ha ridistribuito le sue truppe per compensare le perdite subite proprio nella zona di Robotyny. "Questi ridispiegamenti probabilmente limiteranno la capacità della Russia di condurre le proprie operazioni offensive in altre aree della linea del fronte", si legge nel rapporto.(Rel)