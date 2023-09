Regno Unito: presunto terrorista in fuga arrestato dopo quattro giorni di ricerche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quattro giorni di ricerche, la polizia del Regno Unito ha arrestato il presunto terrorista Daniel Khalife, ex soldato 21enne che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, era riuscito a fuggire dal carcere di Wandsworth nascondendosi sotto un camion che consegnava cibo. Lo riferisce l’emittente televisiva “Bbc”. Khalife è stato bloccato da un agente in borghese nel nord-ovest di Londra, a circa 14 miglia da dove era detenuto, mentre si trovava in sella a una bicicletta. Il 21enne, nato a Londra e di origini mediorientali, era stato congedato dall'esercito britannico a maggio dopo essere stato accusato di aver violato l'Official Secrets Act e di aver lasciato finti ordigni in una base militare a gennaio. Khalife era stato incarcerato a Wandsworth in attesa del processo in programma a novembre. Il premier britannico, Rishi Sunak, durante i lavori del G20, si è detto "molto contento" del suo ritrovamento e ha elogiato gli sforzi della polizia. (Rel)