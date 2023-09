Karabakh: Ue, non riconosciamo quadro costituzionale e giuridico delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea non riconosce le “elezioni presidenziali” che si sono tenute oggi nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto la portavoce per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Nabila Massrali. “L'Unione europea ribadisce di non riconoscere il quadro costituzionale e giuridico all'interno del quale si sono svolte le elezioni. Allo stesso tempo, l’Ue ritiene importante che gli armeni del Karabakh si consolidino attorno a una leadership di fatto capace e disposta a impegnarsi in discussioni orientate ai risultati con Baku”, ha riferito Massrali. Nella giornata di oggi, l’Assemblea nazionale del Karabakh ha eletto il ministro di Stato Samvel Sergey Shahramanian nuovo presidente della repubblica, a seguito delle dimissioni presentate da Arayik Harutyunyan l’1 settembre scorso. (Beb)