Brasile-Italia: ambasciatore Azzarello, vicinanza a Rio Grande do Sul per ciclone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale a Porto Alegre, in collaborazione con la protezione civile locale, ha avviato una raccolta di donazioni di beni di prima necessità nella sua sede, Rua José de Alencar 313, da devolvere alle vittime dell’alluvione. Una delegazione del consolato, guidata dal console Valerio Caruso, si recherà domani nella regione di Bento Gonçalves, nell’ambito del progetto “Andiamo”, per fornire servizi consolari e qualsiasi altra forma di assistenza ai connazionali delle aree più colpite. Il console porterà le donazioni già raccolte e si riunirà con le autorità locali per esprimere solidarietà ed individuare ulteriori forme di collaborazione. Per qualsiasi necessità, è disponibile un numero di emergenza (0055 51) 981871503. (Brb)