De Masi: D'Amato (Azione), uomo colto e profondo conoscitore dei mutamenti sociali 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono profondamente addolorato per l'improvvisa scomparsa del professore Domenico De Masi, uomo colto e profondo conoscitore dei mutamenti sociali che sapeva interpretare con un tratto di sapiente ironia, maestro per i tanti studenti che si sono formati con i suoi testi e le sue lezioni. Ai familiari vanno le mie più sentite condoglianze. Addio Professore. Ciao Mimmo. Lo dichiara il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D'Amato. (Com)