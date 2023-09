Ucraina: ministero Esteri, nulla di cui essere orgogliosi da dichiarazione finale del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando la parte della dichiarazione finale del G20 relativa all’aggressione della Russia contro l’Ucraina, il gruppo “non ha nulla di cui essere orgoglioso”. Lo ha scritto su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko, secondo cui il paragrafo sull’Ucraina “sarebbe dovuto essere più vicino alla realtà”. "Siamo grati ai partner che hanno cercato di inserire una formulazione forte nel testo. Allo stesso tempo, nella parte riguardante l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il gruppo dei 20 non ha nulla di cui essere orgoglioso", ha spiegato Nikolenko. Secondo il portavoce, nella dichiarazione finale si dovrebbe cambiare la dicitura “guerra in Ucraina” in “guerra contro l’Ucraina”, aggiungendo anche un riferimento alla Russia nella parte relativa all’obbligo di rispettare la Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza. Allo stesso tempo, Nikolenko ha osservato che il comunicato dovrebbe esprimere una posizione più chiara, rendendo noto che “i membri del G20 condannano inequivocabilmente la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, invitando Mosca a fermarsi subito”. Nella dichiarazione, invece, viene spiegato che i Paesi del G20 hanno “opinioni diverse” sulla crisi ucraina. "È chiaro che la partecipazione dell’Ucraina avrebbe permesso ai partecipanti di comprendere meglio la situazione", ha scritto Nikolenko. (Kiu)