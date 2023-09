Marocco: Savino, cordoglio a popolazione, non faremo mancare nostro aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti noi seguiamo con preoccupazione quanto sta accadendo in Marocco. Un dramma che colpisce donne, uomini e bambini, azzerando interi nuclei. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino. “Esprimo sentimenti di sincero cordoglio al popolo marocchino e mi unisco al dolore delle famiglie delle vittime e di tutti coloro che si trovano in quell'area. Non faremo mancare il nostro supporto ed il nostro aiuto”, ha concluso. (Rin)