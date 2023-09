Sicurezza: Tajani, forte preoccupazione per l’aumento degli attacchi armati contro le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata Internazionale per la tutela dell’istruzione dagli attacchi armati, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso “forte preoccupazione per l’aumento degli attacchi armati contro le scuole”, aggiungendo che “è necessario garantire il diritto all’istruzione in ogni circostanza, in conformità con il diritto internazionale umanitario, anche in situazioni di conflitti armati o altre emergenze umanitarie”. Lo ha riferito la Farnesina sul suo sito web. Secondo il vicepremier, “in tali contesti, va assicurata la continuità dell’istruzione attraverso la protezione degli ambienti scolastici, la limitazione del loro uso per scopi militari e la salvaguardia e tutela del personale scolastico e degli studenti, con un’attenzione speciale per la sicurezza dei minori e di donne e bambine”. (segue) (Com)