Russia: Putin esorta a votare alle elezioni regionali

- Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato i cittadini delle regioni in cui stanno svolgendo le elezioni ad andare a votare, sottolineando la comodità del processo elettorale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Le procedure elettorali nel nostro Paese sono organizzate nel modo più conveniente possibile", ha detto Putin in un discorso televisivo, ricordando la possibilità di votare da casa in modalità elettronica. "Spero che ognuno di voi mostri una posizione civica responsabile", ha affermato Putin. Le elezioni si terranno fino a domani nella maggior parte delle regioni russe e sono state indette anche nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nonché nei territori di Zaporizhzhia e Kherson. (Rum)