Difesa: Crosetto a bordo della nave Cavour per 80mo anniversario affondamento corazzata Roma

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è salito oggi a bordo della nave Cavour con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per commemorare l’80mo anniversario dell’affondamento della corazzata Roma. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) il ministero della Difesa. “Oggi commemoriamo un evento del passato, onorando gli uomini che lo hanno vissuto sacrificando se stessi, e insieme celebriamo l'Italia di oggi che senza di loro non esisterebbe per come la conosciamo", ha dichiarato Crosetto. Durante la cerimonia a bordo della nave Cavour, il ministro ha salutato “con grande affetto” e ringraziato il 101enne marinaio in congedo Gustavo Bellazzini, ultimo superstite della corazzata Roma. (Res)