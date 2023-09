Caivano: Abodi, in nove mesi riapriremo centro sportivo teatro dello stupro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In nove mesi riapriremo a Caivano il centro sportivo che è stato teatro del duplice stupro. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “Ieri abbiamo fatto un secondo sopralluogo”, ha spiegato Abodi, chiarendo che “ci stiamo concentrando su Caivano perché vogliamo farlo diventare un simbolo, un prototipo, perché vogliamo fare in modo che, con le risorse che abbiamo ma con una buona capacità di programmazione, le tante Caivano che ci sono in giro per l’Italia possano essere affrontate prima che avvenga il dramma della cronaca”. (Rin)