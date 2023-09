Vietnam: "Nyt", Hanoi vuole acquistare armi in segreto dalla Russia violando sanzioni Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa due mesi dopo la redazione del piano, evidenzia il "Nyt", il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Dmitri Medvedev, si è recato in visita a Hanoi e in quella occasione, secondo una fonte vietnamita del quotidiano, sarebbe stato firmato un accordo per la compravendita di 8 miliardi di dollari di armi in 20 anni. Il Vietnam è storicamente un acquirente di armi russe (Mosca "è ancora il più importante partner strategico in materia di difesa e sicurezza", si legge nel documento), ma il piano è stato definito in un momento di forte rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti. La Casa Bianca fa sapere che la visita di Biden, in programma domani e lunedì 11 settembre, "sottolineerà l'impegno dei due Paesi a consolidare la pace, la prosperità e la stabilità nella regione". Il presidente statunitense dovrebbe incontrare il leader vietnamita Nguyen Phu Trong e ribadire l'appoggio di Washington a Hanoi contro l'atteggiamento sempre più aggressivo della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Il Vietnam si oppone alle rivendicazioni marittime di Pechino e ha più volte protestato per gli sconfinamenti della Guardia costiera cinese in quelle che considera le sue acque territoriali. (Was)