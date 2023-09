G20: Ucraina, infrastrutture e Africa al centro della prima giornata del vertice indiano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, ha precisato il presidente del Consiglio, è pronta a giocare un ruolo decisivo nel nuovo corridoio economico fra India, Medio Oriente ed Europa, “anche perché le compagnie italiane hanno un'esperienza unica nei settori marittimo e ferroviario: vogliamo contribuire a costruire ponti fra il Mediterraneo e l'Indo-Pacifico, anche nel campo delle connessioni energetiche e digitali attraverso l'Africa e il Golfo arabico". "Nel settore energetico – ha proseguito – abbiamo lavorato in vari campi, incluso la produzione e il trasporto dell'idrogeno verde dal Medio oriente al Mediterraneo. Inoltre sosteniamo l'Unione europea nel progetto di interconnessioni sottomarine elettriche ad alto voltaggio che collegheranno Italia e Tunisia”. “Lavoriamo per rafforzare le connessioni digitali fra il Mediterraneo e l'Asia, cruciali per l'innovazione e la crescita. Raman collegherà l'India e Europa e coinvolge partner come Google e Tim Sparkle", ha concluso Meloni. (segue) (Inn)