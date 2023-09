Marocco: Blinken, a nome di Stati Uniti esprimo profonda tristezza per perdita vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome degli Stati Uniti “esprimo la mia profonda tristezza per la perdita di vite umane e la distruzione causate dal terremoto di ieri in Marocco e porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle persone colpite”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una nota. “Gli Stati Uniti sono pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria mentre il Marocco risponde a questa tragedia. I nostri pensieri sono rivolti al popolo marocchino e offriamo il nostro incrollabile sostegno e solidarietà ai nostri partner marocchini in questo tragico momento”, ha proseguito.(Was)